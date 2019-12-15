نساء هذه الدولة يقاطعن الزواج!

2019/12/15 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يتزايد عدد النساء الكوريات الجنوبيات، اللواتي يرفضن الأعراف الأبوية التقليدية ويتعهدن عدم التزاوج أو الإنجاب أو حتى المواعدة.

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