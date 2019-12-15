غوغل تعلق تراخيص هواتفها الذكية بنظام أندرويد في تركيا

2019/12/15 | 18:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت شركة غوغل، تعليقها تراخيص هواتفها الذكية التي تعمل بنظام أندرويد في تركيا، كما علقت أيضًا تحديثات نظم التشغيل على هذه الهواتف.

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