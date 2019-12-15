2019/12/15 | 18:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هل أنت مخترع شاب من أصل عربي مقيم في قطر؟ هل لديك فكرة قد تكون ذات تأثير إيجابي على حياة الناس، وتحقق صدىً واسعًا في المنطقة، وتساهم في تعزيز مشهد التكنولوجيا المتنامي في المنطقة وخارجها؟ انتهز الفرصة وقدم طلبك الآن للمشاركة في الموسم الثاني عشر من البرنامج التعليمي الترفيهي من مؤسسة قطر، نجوم العلوم، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“نجوم العلوم” يفتح باب التسجيل للموسم الثاني عشر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“نجوم العلوم” يفتح باب التسجيل للموسم الثاني عشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).