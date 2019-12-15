همام طارق يقود الإسماعيلي للفوز في الدوري المصري

2019/12/15 | 18:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصل الإسماعيلي صحوته وفاز على مضيفه إف سي مصر بنتيجة (1-0)، اليوم الأحد، في ستاد الكلية الحربية بالقاهرة بالجولة الثامنة للدوري المصري.

وسجل هدف الإسماعيلي لاعب المنتخب الوطني همام طارق في الدقيقة 38.

وأضاع أحمد سعيد أوكا لاعب إف سي مصر ضربة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المباراة التي شهدت سيطرة من أصحاب الأرض خاصة في الشوط الثاني ولكن الإسماعيلي أحكم قبضته على خط الوسط.

ورفع الإسماعيلي رصيده بقيادة مدربه أدهم السلحدار إلى 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك وإن كان للأخير مباراة مؤجلة ضد الأهلي بخلاف لقاء الجولة الحالية أمام طلائع الجيش.

وتجمد رصيد إف سي مصر بقيادة مدربه عبد الناصر محمد عند 7 نقاط بالمركز الرابع عشر.

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