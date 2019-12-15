بوفون يعادل رقم ديل بيرو

2019/12/15 | 18:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تواجد جانلويجي بوفون، في التشكيلة الأساسية ليوفنتوس في مباراة أودينيزي، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي.

وقرر ماوريسيو ساري، المدير الفني للبيانكونيري إشراك بوفون، بعدما تعرض فويتشيك تشيزني، حارس يوفنتوس الأساسي، لإصابة في الكتف الأيمن صباح اليوم، خرج على إثرها من القائمة كإجراء احترازي.

وفي هذا الصدد، قالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن بوفون بمشاركته أمام أودينيزي، عادل رقم أليساندرو ديل بييرو، مهاجم اليوفي السابق، كأكثر لاعب ظهورًا بقميص يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي.

وأضافت أن بوفون وصل إلى 478 مباراة وهو نفس عدد المباريات التي شارك فيها ديل بييرو وتصدر على إثرها القائمة، ليصبح الحارس على بُعد مباراة وحيدة من الانفراد بهذا الرقم.

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