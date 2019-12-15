قيادي في دولة القانون يصف المتظاهرين بـ’’الأدوات’’ في ’’الصراع الأمريكي-الايراني’’.

2019/12/15 | 18:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف القيادي في ائتلاف دولة القانون، سامي العسكري، الأحد المتظاهرين بـ’’الأدوات’’ في ’’الصراع الأمريكي-الايراني’’.وقال العسكري، عبر تغريدة على منصة تويتر : “‏ستتشكل الحكومة وتنتهي التظاهرات وبعدها يدرك الكثيرون أن […]

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