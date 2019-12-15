إيران تقترح خطة جديدة لحل نزاعات المنطقة

2019/12/15 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

قدم وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الأحد (15 كانون الأول 2019) اقتراحا جديدا لحل نزاعات المنطقة، فيما رأى أن المنطقة تعيش اضطرابا هائلا.

وقال ظريف، في كلمته بمنتدى الدوحة التاسع عشر، إن "الأموال يمكن ان تشتري الأسلحة او بعض السياسات الخارجية ولكن لا يمكن عبرها شراء الأمن والاستقرار الإقليمي"، مؤكدا ان "الأمن لا يمكنك الحصول عليه بحرمان الآخرين منه".

وفيما أشار الى أن "الأمن مثل التغير المناخي لا يعرف حدودًا، لفت الى أن "منطقتنا تعيش اضطرابا هائلاً".

ونبه الى أنه "من المهم التوصل إلى مقاربة إقليمية جديدة تقوم على الحوار المتبادل".

وأردف ظريف: "يمكن إقامة فرق عمل مشتركة لإرساء التعاون في القطاع الخاص والإقليمي، كما يمكن بدء تواصل عسكري بتوقيع اتفاق لوقف العنف وعدم الاعتداء، بناء على تعاون إقليمي".

بغداد اليوم - متابعة

تعرض موكب لرئيس الوزراء الأفغاني، عبد الله عبد الله، لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ولاية بغلان شمالي البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

ونقل أحد المواقع الإخبارية الأفغانية، عن محمد ظريف ظريف، عضو مجل

بغداد اليوم- متابعة

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن مسؤوال بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر البيت الأبيض.

ونقلت الوكالة اليوم السبت عن شخصين مطلعين على الموضوع قولهما إن، كريس ميلر، كبير مدراء مجلس ال

بغداد اليوم - متابعة

كشفت وسائل إعلام المانية رسمية السبت (14 كانون الأول 2019) بان مسؤوال بارزا معنيا بمكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، غادر البيت الأبيض.

ونقلت الوسائل أن "شخصين مطلعين على الموضوع قولهما إن، كر

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