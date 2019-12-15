بعد 12 ساعة من التوقف.. عودة حركة الملاحة إلى مطار بغداد

2019/12/15 | 18:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت سلطة الطيران المدني، الاحد، عن عودة حركة الملاحة الجوية في الاجواء العراقية بعد توقفها لمدة 12 ساعة.وقال مدير إعلام السلطة جهاد كاظم، إن “حركة الملاحة الجوية عادت إلى عملها بصورة طبيعة بعد توقفها بسبب الضباب وانعدام الرؤيا والذي وصل مدى الرؤيا صفر و1200”.واشار الى ان “عودت حركة الملاحة جاءت بعد توقف حركة […]

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