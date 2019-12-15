بالفيديو.. تحذير عشائري شديد للأحزاب السياسية يتعلق باختيار رئيس الوزراء الجديد

2019/12/15 | 18:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت العشائر المشاركة في اعتصام مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، الأحزاب السياسية من ترشيح شخصية تابعة لها إلى منصب رئاسة الوزراء، فيما أكدت أن متظاهري المحافظة سيبقون في ساحة التظاهر “دون أن يستطيع أحد إزالة خيمهم”.وقال أحد شيوخ عشائر واسط في كلمة باسم عشائر المحافظة، ألقاها بساحة الاعتصام المركزية في الكوت: “نرفض ما تقوم به السلطة […]

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