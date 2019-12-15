فيلم عراقي يحصد المركز الأول في مهرجان الشارقة للأفلام الجامعية

2019/12/15 | 18:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصل الفيلم الوثائقي العراقي (التحدي) على الجائزة الاولى، في مهرجان الشارقة الجامعي الأول للأفلام، الذي اختتم في امارة الشارقة، بمشاركة 23 جامعة عربية من داخل دولة الإمارات وخارجها.وقدم للمهرجان […]

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