حسن فدعم: تكليف رئيس الجمهورية لأية شخصية لتشكيل الحكومة لا يحتاج تصويت البرلمان

2019/12/15 | 18:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم، عن وجود حراك في مجلس النواب لتشكيل الكتلة الأكبر.

وأوضح فدعم في تصريح، ان تكليف رئيس الجمهورية لأية شخصية لرئاسة الحكومة، لا يحتاج الى تصويت مجلس النواب، بل يستوجب ان يعرض المكلف اسماء وشخصيات حكومته على مجلس النواب لنيل الثقة، مضيفا ان الكتل السياسية تواصل طرح اسماء وشخصيات على رئيس الجمهورية، لشغل منصب رئيس الوزراء.

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