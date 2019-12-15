قاسم المحبشي - ملاحظات أولية في فلسفة الفن والجمال

2019/12/15 | 18:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي أيها الفنون الجميلة كيف يمكن للحياة أن تكون بدونك ؟!الوعي الجمال هو احد أشكال الوعي الاجتماعي الثقافي التي اكتسبها الكائن البشري منذ الفجر الأول للتاريخ مثله مثل الوعي العلمي والوعي الأخلاقي والوعي الديني الوعي السياسي ..الخ ولما كان الانسان محاطاً بجملة هائلة من الأشياء والظواهر الثابتة والمتحركة التي يتحسسها وينفعل بها بحواسه الخمس ويدركها بعقله الفعّال ويميز بينها من حيث ما تبعثه في ذا......

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