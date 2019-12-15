اختبار جديد للكشف عن سرطان الفم عبر اللعاب

2019/12/15 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

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كشف علماء في جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا، عن اختبار جديد للعاب يمكن من خلاله تشخيص سرطان الفم والبلعوم الناجم عن فيروس الورم

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