بعد تعليقات أوزيل.. التلفزيون الرسمي الصيني يقرر عدم بث مباراة أرسنال وستي

2019/12/15 | 18:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت القناة الحكومية الصينية “CCTV” عدم بث المباراة التي تجمع ناديي مانشستر سيتي وأرسنال، اليوم الأحد، احتجاجا على تصريحات اللاعب مسعود أوزيل على وضعية مسلمي الأويغور في الصين.ونشرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، في نسختها الإنجليزية، تغريدة على “تويتر” جاء فيها أن “القناة الحكومية الصينية CCTVأزالت مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي من جدول بثها، بعد […]

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