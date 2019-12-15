الشيوخ العامين لعشائر العمارة يعقدون اجتماع طاريء في مضيف الشيخ محمد العريبي أمير عشائر البومحمد ويخرجون بالمقررات التالية

2019/12/15 | 18:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيوخ العامين لعشائر العمارة يعقدون اجتماع طاريء في مضيف الشيخ محمد عباس محمد العريبي أمير عشائر البومحمد ويخرجون ب المقررات التالية : 1/ منع العنف والحرق والاعتداء على مؤسسات الدوله […]

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