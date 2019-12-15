بالوثيقة.. عبد المهدي يصادر صلاحيات مكتبه وأمانة مجلس الوزراء بإصدار التوجيهات

2019/12/15 | 18:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاحد، امرا ديوانياً تضمن توجيه مكتبه وامانة مجلس الوزراء بعدم اصدار او توجيه اي كتاب الى الوزارات قبل عرضه عليه حصراً .

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