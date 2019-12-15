2019/12/15 | 19:33 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري، الاحد، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمختلف منتجات الألبان قريبا بعد التطور والنقلة النوعية الحاصلة في عمل وإنتاج مصانع البان أبو غريب.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “وزير الصناعة والمعادن صالح عبد الله الجبوري اجرى اليوم جولة تفقدية في مصانع البان أبو غريب بالجهود الجبارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الصناعة تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتوجات الالبان قريبا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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