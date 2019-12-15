كيف تتم حماية الأطفال من التعرض للرصاص في الألعاب؟

2019/12/15 | 19:38 - المصدر: العهد نيوز

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يستخدم الاطفال اللعب البلاستيكية بشكل يومى دون معرفة ما قد تحمله هذه الألعاب من مخاطر صحية عليهم نتيجة للمكونات الداخله فى تصنيعها، وهو

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