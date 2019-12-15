بالأنفوجرافيك.. أغرب المواد الدراسية في العالم

2019/12/15 | 19:38 - المصدر: العهد نيوز

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ينطبع في ذهن غالبية الناس أن المدارس عبارة عن فصول دراسية مغلقة بمقاعد خشبية وألواح وحسب.

إلا أن ما لا يعرفه الكثير وبحسب ما

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