برهم صالح: اعطوني مرشحا من خارج احزابكم.. سرمد الطائي

2019/12/15 | 19:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الصحافي سرمد الطائي: برهم صالح للأحزاب: اعطوني مرشحا من خارج احزابكم..قال ان ..((حجم التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا، تستوجب الترفع عن المصالح الفئوية و الحزبية في ترشيح رئيس الوزراء واعتماد رضا الشعب والالتزام بتلبية استحقاق الإصلاح وتقديم الاولويات الوطنية على الاعتبارات الحزبية)).وطبقا لهذا سنحاسب الرئيس ان وافق على مرشح لا ينسجم مع […]

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