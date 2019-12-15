رئيس الوزراء يوقف مكتبه والأمانة العامة عن إصدار الأوامر قبل عرضها عليه.. وثيقة

2019/12/15 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة الأنبار العراقية (واع) نسخة من الأمر الديواني 458، الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، يوم أمس السبت، والقاضي بتوقف مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة للمجلس، عن إصدار الأوامر، قبل عرضها على رئيس مجلس الوزارء حصراً.

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