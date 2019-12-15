بالوثيقة.. عبد المهدي يصدر امرا ديوانيا

2019/12/15 | 19:43 - المصدر: SNG الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- اصدر رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي امرا ديوانيا يوجه من خلاله مكتبه وامانة مجلس الوزراء بعدم اصدار او توجيه اي كتاب الى الوزارات قبل عرضه عليه حصراً.

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