تحذير من طقس الاقليم في الساعات المقبلة

2019/12/15 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذرت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، من انخفاض مديات الرؤية في بعض مدن الاقليم.

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