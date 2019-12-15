بريطانيا تعلق على بيان الامم المتحدة بشأن تظاهرات العراق

2019/12/15 | 19:43 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} صدر تعليق بريطاني، اليوم الاحد، من بيان الامم المتحدة بخصوص الاوضاع في العراق.

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