الاتحاد الوطني : الترشيح الفردي 100 % يعارض الدستور لعدم وجود الكتلة اكبر

2019/12/15 | 19:43 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةاكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شيروان ميرزا، الاحد، ان اجراء الانتخابات البرلمانية على وفق الترشيح الفردي الكلي يعارض الدستور العراقي.وقال،...

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