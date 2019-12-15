2019/12/15 | 19:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأرقام.. عدد الشوارع التي تم فتحها في بغداد خلال 2019) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأرقام.. عدد الشوارع التي تم فتحها في بغداد خلال 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).