2019/12/15 | 19:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلقوا لزمان غير زمانكم – مريم لطفي تختلف اساليب التربية من شخص لاخر،ومن بيئة لاخرى،ومن مجتمع لاخر،ومن جيل لاخر،بل تتفاوت بين مفرط ومتطرف ومعتدل،فقد يبالغ الاهل بالافراط بالدلال ناسين ومتناسين ان الافراط بالدلال نتائجه ستكون وخيمة ليس على الابن فقط ،بل على الاهل والمجتمع،لان الافراط يؤدي الى خلق انسان اناني لايهمه سوى نفسه غير ابه […]

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