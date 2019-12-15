2019/12/15 | 19:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إبتكارات من قلب التظاهرات – فائز جواد بالرغم من دخول التظاهرات السلمية شهرها الثاني ابطالها من الشباب العراقي وكافة الاعمار والاجناس والشرائح والقوميات والاديات انطلقت من قلب العاصمة بغداد وعمت غالبية محافظات العراق التي ساندت مطالب تجمعات ساحة التحرير ، وبالرغم من سقوط اعداد مروعة من الشهداء والجرحى من تاعلاتقيين فان اصرار المواطن العراقي يتضاعف […]

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