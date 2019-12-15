2019/12/15 | 19:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – الزمان – نظّم بضعة آلاف من أنصار حركة “عصائب أهل الحق” المقربة من إيران مسيرة السبت في العاصمة بغداد، حيث داسوا على العلم الأميركي في رد فعل على العقوبات التي فرضتها واشنطن على زعيم الحركة وشقيقه الأسبوع الماضي.فيما قال عادل عبدالمهدي رئيس حكومة التصريف انه يرفض معاقبة زعماء ورموز عراقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عبدالمهدي يعلق على قيام أنصار الخزعلي المعاقب من واشنطن بدوس العلم الأميركي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عبدالمهدي يعلق على قيام أنصار الخزعلي المعاقب من واشنطن بدوس العلم الأميركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).