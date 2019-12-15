عادل عبد المهدي يوجه بعدم إصدار أو توجيه أي كتاب الى الوزارات قبل عرضه عليه حصراً

2019/12/15 | 20:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، أمرا ديوانيا يتعلق بالتوجيهات والكتب الموجهة الى الوزارات.

ووجه عبد المهدي مكتبه وأمانة مجلس الوزراء، بعدم اصدار او توجيه اي كتاب الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارات والمحافظات كافة، قبل عرضه عليه حصراً، لضمان حسن تطبيق هذا المبدأ، وعدم تكرار التجارب السابقة.

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