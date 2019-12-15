نائب لبناني: الأمريكي يريد إلغاء المقاومة والتصالح مع الكيان الصهيوني بشروطه

2019/12/15 | 20:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني محمد رعد، أن الأمريكي يريد إلغاء المقاومة والتصالح مع الكيان الصهيوني وترسيم الحدود البحرية بشروطها.

كلام رعد

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