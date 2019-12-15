منتدي شباب العالم اكبر ترويج لقوة مصر الناعمة

2019/12/15 | 20:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة – شرم الشيخ / مصر بقلم / وليد الرمالي تتجه أنظار العالم الي مدينة شرم الشيخ حيث تنعقد حاليا النسخة الثالثة لمنتدي شباب العالم بمشاركة حوالي ٧٠٠٠ شاب من ١٩٤ دولة وينعقد المنتدي برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعطي وهجا المنتدي بحضوره ومشاركته الفاعلة .الجدير بالذكر ان منتدى شباب العالم، هو لقاء […]

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