شاهد: رونالدو يقود يوفنتوس للفوز بثلاثية

2019/12/15 | 20:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / حقق نادي يوفنتوس فوزا بثلاثة أهدف لهدف على ضيفه أودينيزي، في مباراة أقيمت، اليوم الأحد، لحساب المرحلة الـ16 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.وسجل ثلاثية “السيدة العجوز”، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (هدفين)، والمدافع ليوناردو بونوتشي، في الدقائق 9، و37، و45 على الترتيب، بينما سجل إيناسيو بوسيتو، هدف أودينيزي الوحيد في الدقيقة […]

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