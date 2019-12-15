مقتل المحامية والناشطة “سجى الراوي” في تركيا

2019/12/15 | 20:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تداولت وسائل اعلام تركية خبر مقتلاالمحامية والناشطة العراقية “سجى محمد الراوي” على يد مسلحون في منطقة “ببيك” بمدينة اسطنبول التركية؛ والتحقيقات الأولية تشير ان العملية تمت بدافع السرقة.

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