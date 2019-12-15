وزارة الإسكان تعلن بدء “التقديم” على قطع الأراضي.. هذه هي الفئات المشمولة

2019/12/15 | 20:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق أعلن وزير #الأعمار والإسكان والبلديات #بنكين_ريكاني، اليوم الأحد، إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتوزيع الأراضي السكنية على #المواطنين.وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان صحفي: إنه «بموجب […]

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