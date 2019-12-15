شابة كوردية كفيفة تتحدى إعاقتها وتصدر كتابا بالانجليزية في كندا

2019/12/15 | 20:13 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل (كوردستان 24)- رغم الإعاقة التي كانت تعاني منها تمكنت الشابة الكوردية الكفيفة افيستا آلاني من مواجهة التحدي وتاليف كتاب باللغة الانجليزية عن حياتها في كندا.

وانتقلت أفستا، البالغة من العمر 24 عامًا حاليا من اقليم كوردستان الى كندا مع عائلتها وهي في عمر الثالثة، وبدأت تفقد رؤيتها رويدا وريدا حتى اصبحت كفيفة بشكل كامل في عمر الثامنة.

وتقول آلاني لكوردستان 24 "في ذلك الوقت، كانت صدمة لي ولوالديّ ، وأصبحت الأمور في حياتي صعبة للغاية ، حتى في تلك السن المبكرة".

لكن آلاني تحدت اعاقتها وتمكنت من دراسة القانون وإتمام دراسته في جامعة تورنتو كما الفت كتابا عن حياتها بالانجليزية، اسمته (الإعاقات: تحرير الإمكانات).

وقال افيستا "مثل الشعب الكوردي، أنا أيضًا مقاتلة قوية".

وتابعت "لم أعط المجال لإعاقتي لتحدد حياتي، وقررت ان اكون انسانة مختلفة وان أحدث فرقا، لذا قررت أن اصبح محامية".

واكدت آلاني انها ستعمل في اختصاصها وستتابع حياتها بشكل طبيعي ولن تستسلم لإعاقتها فيما دعت كافة ذوي الاحتياجات الخاصة بأن يقتدوا بها.

سوار احمد

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