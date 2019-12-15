تلميذان عراقيان يفوزان بمسابقة الحساب الذهني المقامة في كمبوديا

2019/12/15 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، فوز تلميذين عراقيين بمسابقة الحساب الذهني المقامة في كمبوديا.

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