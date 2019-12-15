2019/12/15 | 20:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، إعادة فتح 500 شارع رئيسي وفرعي خلال العام الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تحصي عدد الشوارع التي أعيد فتحها خلال 2019) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تحصي عدد الشوارع التي أعيد فتحها خلال 2019) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).