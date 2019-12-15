2019/12/15 | 20:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرفض الشعبي والسياسي يخرج السوداني من المنافسة على رئاسة الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2019/12/15 | 20:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرفض الشعبي والسياسي يخرج السوداني من المنافسة على رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرفض الشعبي والسياسي يخرج السوداني من المنافسة على رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).