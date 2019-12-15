اصابة جنديين بصد هجوم لداعش شمال شرقي ديالى

2019/12/15 | 20:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/الغد برس:

افاد مصدر امني في محافظة ديالى، اليوم الاحد، بإصابة جنديين من الجيش في صد هجوم لداعش شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان"جنديين من الجيش اصيبا بجروح خلال صد هجوم شنه عناصر داعش على نقطة امنية في اطراف قرية نوفل بقضاء المقدادية شمال شرقي ديالى".

وأضاف أنه "تم طرد المهاجمين وتمشيط المنطقة ونقل المصابين الى مستشفى لتلقي العلاج

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