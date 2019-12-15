حقوق الانسان تطالب باتخاذ خطوات جريئة لضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين

2019/12/15 | 20:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق، اليوم الاحد، تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والاعلاميين .





وأشرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، في بيان تلقته "الغد برس"، "أغتيال إعلامي في منطقة الشعب واختطاف الناشطين بندر الشرقي وغيث الجبوري في بغداد ساحة التحرير وتعرض الناشطين ( علي حمزة المدني) من سكنة محافظة بغداد والناشط المدني ( ثائر كريم الطيب) من سكنه محافظة الديوانية الى محاولة اغتيال بعبوة لاصقة في السيارة التي يستقلونها أدت إلى إصابتهم بجروح".





وطالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان حكومة تصريف الأعمال ووزارة الداخلية واجهزتها الاستخبارية "بأتخاذ خطوات جريئة ومسؤولة ، وتعزيز جهدها الاستخباري وتفعيل خلية مكافحة الخطف والجريمة المنظمة لغرض ضمان حياة المتظاهرين السلميين والناشطين والاعلاميين".

وطالب المفوضية الاجهزة الامنية المعنية "لبذل جهودها لوضع حد لسلسلة الاغتيالات التي استهدفت المواطنين العزل والقبض على المجرمين واحالتهم للقضاء".

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