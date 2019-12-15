حقوق الانسان تؤشر تصاعد خطير في جرائم اغتيال الناشطين والاعلاميين في بغداد والمحافظات

2019/12/15 | 20:14 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - الاخباريةكشفت المفوضية العليا لحقوق الأنسان في العراق، اليوم الاحد، تصاعد خطير في جرائم الاغتيال التي طالت الناشطين والاعلاميين .وأشرت المفوضية العليا لحقوق...

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