محلل سياسي: الكتل السياسية ستلغي ترشيح

2019/12/15 | 20:14 - المصدر: الوكالة الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الاخباريةاكد المحلل السياسي احمد الشريفي، اليوم الاحد، ان الكتل السياسية ستلغي ترشيح محمد شياع السوادني خوفاً من الشارع العراقي، اضافة الى التصعيد الذي سيحصل...

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