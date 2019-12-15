2019/12/15 | 20:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستئناف الملاحة الجوية في مطار بغداد الأنواء: أمطار متفرّقة وإنخفاض بدرجات الحرارة بغداد – الزمان توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل تأثر طقس البلاد بأمتداد منخفض جوي مصحوب بأمطار.وقالت الهيئة في بيان امس ان (طقس اليوم الاثنين في المناطق كافة غائم مصحوب بأمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون في بعض […]

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