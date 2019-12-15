2019/12/15 | 20:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح : التحديات تتطلب الترفع عن المصالح لإختيار رئيس الحكومة البارزاني يدعو إلى التعامل بمدنية ونبذ العنف مع متظاهري العراق اربيل – فريد حسن بغداد – عبد اللطيف الموسوي دعا رئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني الى نبذ العنف والالتزام بالقانون والتعامل بمدنية مع متظاهري العراق.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (البارزاني التقى مدير مكتب الاتحاد […]

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