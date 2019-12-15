2019/12/15 | 20:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت يغيّب الإعلامي ماجد عزيزة بغداد – الزمان غيب الموت امس الاول السبت الاعلامي العراقي المغترب ماجد عزيزة في تورنتو بكندا بعد صراع طويل مع المرض.والراحل من مواليد منطقة الدواسة في الموصل ،عمل بكل ميادين الصحافة وعشق الصحافة الرياضية بشكل خاص وترك بصمة لا تمحى من الذاكرة سواء في العراق او في المهجر وقدم […]

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