الدفاع المدني: اندلاع حادث حريق داخل بناية قرب غرفة تجارة بغداد

2019/12/15 | 20:45 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اعلنت مدرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، اندلاع حادث حريق داخل بناية قرب غرفة تجارة بغداد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اندلع حادث حريق كبير داخل بناية تجارية مكونة من عدة طوابق في منطقة الشورجة قرب غرفة تجارة بغداد على شارع الرشيد".

واضافت ان "مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان يطلب استنفار جهد الدفاع المدني لاخماد النيران المشتعلة داخلها ويطلب من قيادة عمليات بغداد رفع الحواجز الكونكريتية من اجل تسهيل دخول عجلات الدفاع المدني الى موقع الحريق".

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