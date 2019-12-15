نيجيرفان بارزاني يتباحث اوضاع العراق مع القنصل الايراني باربيل

2019/12/15 | 20:45 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني ونصر الله رشنودي

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