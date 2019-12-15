الكشف عن تفاصيل اجتماع الكتل السياسية حول ترشيح رئيس للحكومة المؤقتة

2019/12/15 | 20:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشف نائب عن تحالف البناء، اليوم الاحد، عن تفاصيل اجتماع للكتل السياسية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة، مؤكدا أن المرشح سيتم تقديمه بشكل رسمي خلال الايام المقبلة.

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