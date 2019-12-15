إيران تعلق على المحادثات بين السعودية وقطر.. وتقترح خطة جديدة لحل نزاعات المنطقة

2019/12/15 | 20:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال وزير الخارجية الإيراني إنه "من المهم التوصل لمقاربة إقليمية جديدة تقوم على الحوار ويمكن إقامة فرق عمل مشتركة لإيجاد حلول لنزاعات المنطقة".

وجددت إيران، اليوم الأحد، الدعوة لتوقيع اتفاق عدم اعتداء بينها وبين دول الخليج، مع التوصل لمقاربة قائمة على الحوار لحل نزاعات المنطقة.

وخلال كلمة بمنتدى الدوحة التاسع عشر، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، "من المهم التوصل إلى مقاربة إقليمية جديدة تقوم على الحوار المتبادل".

وأردف ظريف، "يمكن إقامة فرق عمل مشتركة لإرساء التعاون في القطاع الخاص والإقليمي، كما يمكن بدء تواصل عسكري بتوقيع اتفاق لوقف العنف وعدم الاعتداء، بناء على تعاون إقليمي".

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

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